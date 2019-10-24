老婦買個豬肉電動代步車就不見 女警耐心幫找回

2019-10-24 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



雲林縣82歲林姓老婦人日前下午7點多，步履蹣跚的走進斗南派出所，慌張地跟員警說她的電動代步車不見了，所幸在警方耐心詢問下，根據老婦的陳述，順利找到車子，讓她十分感激。

老婦人說，這輛四輪的電動代步車是女兒剛買不久送她，她停放在斗南火車站附近，接著走到市場買豬肉，不料返回時，發現車子不見了，懷疑被人抬上車載走，所以才到派出所報案。

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林婦滿頭大汗又神色緊張的走入派出所，值班警員劉雅純先安撫老婦情緒，並詢問其車輛特徵、女兒電話及車輛停放地點等訊息，但林婦沒辦法詳述，於是劉雅純只好駕駛巡邏車到斗南鎮市場周邊道路尋找。

終於在斗南鎮順安街某餐館旁發現相同車輛，經林老婦人手持鑰匙測試後，確認該代步車為她所有；而餐館老闆娘表示，林婦幾乎每天都將車子停放在這裡，怎麼會突然想不起來。