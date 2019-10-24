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蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

台9線蘇花公路北上172.8公里處清水橋附近，今天上午9時許發生砂石車自撞山壁事故，駕駛左腳膝蓋以下斷肢，被救出送醫，到院時已無呼吸心跳，正搶救中。

這起事故造成蘇花公路雙向交通中斷約兩小時，警方及公路總局人員到場交管處理，目前恢復單線雙向通車，預計中午前排除，雙向通行。

蘇花公路今天上午發生砂石車自撞山壁意外，駕駛被救出送醫，到院時無呼吸心跳。圖／花...
蘇花公路今天上午發生砂石車自撞山壁意外，駕駛被救出送醫，到院時無呼吸心跳。圖／花蓮縣消防局提供
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事故蘇花公路砂石

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