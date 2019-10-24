高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



國道公路警察局第二公路警察大隊針對轄區易壅塞出口匝道路段，11月1日0時起將在中山高南下93.5公里 新竹南下出口匝道啟用高公局建置的「天眼」高解析度攝影機，可針對違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線等3項違規開罰，警方呼籲駕駛人遵守交通規則，避免受罰且維護行車安全。

國道警方表示，目前高公局在交流道出口設置了9處高畫質攝影機，且持續增設中，預計今年底要在18處地點建置完成；這批高解析攝影機目前針對「違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線」等3項違規開罰，相關執法地點可至國道公路警察局全球資訊網上查詢詳細公告執法地點。

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