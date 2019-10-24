南投一年出動山難救援30次 消防局籲開放山林要有配套
2019-10-24 10:49
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
行政院長蘇貞昌宣布開放山林政策，引來救難直升機變計程車疑慮，南投境內多山，消防局指出，登山客大多是面臨迷途、摔落受傷情況，請求救援案件每年平均接到通報近30次，山難出動搜救任務動員山友志工、救難隊員更是難以計數，雖訂定自治條例求償搜救費用，但只要有合法申請人山者，發生山難請求救援時，並不會收取費用。
南投消防局說，去年9月彰化一名51歲葉姓男山友，獨攀中央山脈南三段受傷後第一次求援，當空勤總隊出動黑鷹直升機前往在無雙山吊掛救人，竟擅自拔營落跑，造成7名救難隊員受困山上，後來又二度透過妻子求救，如同把直升機當計程車來叫，警消救難人員為了搶救葉姓山友，共飛了5趟直升機，事後南投縣消防局、空勤總隊求償救援費、地面搜救費共231萬1696元。
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災救科表示，事後葉姓山友雖已將直升機救援費全數繳清，但他的偷偷拔營落跑，之後又二度求救，「叫機下山」根本是浪費社會救災資源，更無視南投山難搜救隊都是志願山友任務編組，每次出勤至少4人，有時7、8人，缺乏專責的救難單位，消防局根本也沒有編列出勤救難費用。
南投消防局強調，很高興政府開放山林政策，但基層單位更期盼的是，開放後的各項配套方案能夠趕快訂出來，特別是設立專責山難救援單位，才能救山友於危難之際；而葉姓山友這起未依登山計畫進行登山，依《南投縣登山活動管理自治條例》第9條與11條，各罰鍰3萬元、5萬元；另外葉姓山友濫用救災資源，再依同條例第14條規定命葉姓山友支付，搜救總費用231萬1696元。
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