影／台北客從基隆暖東峽谷走到西勢水庫 受困壩頂山坡

2019-10-24 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



3名來自台北的民眾從基隆暖東峽谷附近登山，一路走到西勢水庫，結果因天色昏暗，發現無路可走，受困壩頂山坡，趕緊打119求救。警、消組隊到水庫救援，沿壩緣尋路發現3人受困位置，將他們安全帶到西勢水庫出口，化解危機。

基隆市警三分警局今早表示，本月22日傍晚6點多接獲有人受困在轄區西勢水庫壩頂，暖暖派出所警員張育銓及接受實務訓練的警專生李瑋哲隨即趕往現場，持手電筒沿水庫霸緣一路尋找，確認3人在西勢水庫壩頂旁山坡待援。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警、消先大聲詢間有沒有人受傷？得知都平安鬆了一口氣。接著持手電筒慢慢尋找路徑接近3人位置，安全帶到西勢水庫出口，再由張開車載往七堵火車站搭車返回台北，才結束任務。