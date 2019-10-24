影／老嬤視力衰退入夜「看攏無」暖警開燈照亮返家路

2019-10-24 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市八旬劉姓老嬤周日被市民發現疑似迷途，因此通報轄區警方到場，警方到場了解，劉嬤是因入夜後天色昏暗，她視力不佳，看不清楚道路，所以才會騎車徘徊，因劉嬤堅持不用警方協助帶她返家，不過因警方擔心，所以利用警備車的車燈，在劉嬤騎腳踏車返家時，照亮劉嬤返家的道路，劉嬤兒子看到警方貼心的服務，直呼「真的是人民保母」。

台中市第三警分局東區分駐所表示，巡佐温智輝、警員林政穎20日晚間7時許獲報，東區十甲東路一帶疑有迷失老人需要警方協助。同仁趕赴現場時，劉姓老嬤（83歲）透露，她當天下午騎腳踏車出門，但因天黑了加上年事已高視力不佳「看無路」，就是找不到回家的路。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

兩警到場後安撫老嬤的情緒，並查詢身分，最後查出她住在太平區，老嬤拒絕警方載送返家，堅持自己身體還很健朗，可以自己騎腳踏車回家，警方擔心她的安危，也怕她再度迷路，便跟在後方用車燈幫她照亮馬路，一路護送她返家。

劉婦兒子向警方表示，母親出門許久都未回家，家人等不到母親回家吃飯，出門尋找未果，幸好有員警護送她返家，直呼「警察真的好貼心，不愧是人民的保母」。