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影／老嬤視力衰退入夜「看攏無」暖警開燈照亮返家路

2019-10-24 09:57聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬劉姓老嬤周日被市民發現疑似迷途，因此通報轄區警方到場，警方到場了解，劉嬤是因入夜後天色昏暗，她視力不佳，看不清楚道路，所以才會騎車徘徊，因劉嬤堅持不用警方協助帶她返家，不過因警方擔心，所以利用警備車的車燈，在劉嬤騎腳踏車返家時，照亮劉嬤返家的道路，劉嬤兒子看到警方貼心的服務，直呼「真的是人民保母」。

台中市第三警分局東區分駐所表示，巡佐温智輝、警員林政穎20日晚間7時許獲報，東區十甲東路一帶疑有迷失老人需要警方協助。同仁趕赴現場時，劉姓老嬤（83歲）透露，她當天下午騎腳踏車出門，但因天黑了加上年事已高視力不佳「看無路」，就是找不到回家的路。

兩警到場後安撫老嬤的情緒，並查詢身分，最後查出她住在太平區，老嬤拒絕警方載送返家，堅持自己身體還很健朗，可以自己騎腳踏車回家，警方擔心她的安危，也怕她再度迷路，便跟在後方用車燈幫她照亮馬路，一路護送她返家。

劉婦兒子向警方表示，母親出門許久都未回家，家人等不到母親回家吃飯，出門尋找未果，幸好有員警護送她返家，直呼「警察真的好貼心，不愧是人民的保母」。

警方提醒，若家中有較年長的長輩可在身上配戴防走失手環，寫上聯絡資訊，長輩夜間出門時，也記得戴上反光物品確保安全。

台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家...
台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家。圖／第三警分局提供
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台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家...
台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家。圖／第三警分局提供
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台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家...
台中市八旬劉姓老嬤20日在東區因夜間視力不佳而迷途，警方開車在她後方，護送她返家。圖／第三警分局提供
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