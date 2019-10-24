揪甘心 台中清水警和慈善團體帶物資助弱勢戶
2019-10-24 09:42
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市清水警分局員警勤查發現弱勢戶，主動結合善心人士送物資，連續二天的關懷行動，民眾說很感動。
中市清水警分局大秀派出所長所長及員警結合里長及地方善心廟宇共同攜手散播溫暖捐贈物資、關懷轄內中低收入戶及弱勢家庭，日前連二天，捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等民生物資，期許為他們帶來溫暖。
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大秀所員警利用勤區查察時段深入轄區探訪，發現轄內有許多弱勢民眾亟待社會伸出援手，獨居老人或是家暴受害者等等，員警查訪到兩名弱勢民眾合租一屋互相扶持，其中一名為視障人士，兩人皆依賴政府補助金過生活，經濟拮据。
員警勤餘時與所長賴進忠談論轄區弱勢民眾狀況，所長訪視了解後，主動結合里長協調地方廟宇及善心人士捐贈柴米油鹽等基本民生物資供予弱勢民眾。
大秀所所長賴進忠表示，警察主要工作除社會秩序維護外，透過勤區員警深入社會角落，如遇轄區內弱勢居民會通報社政機關予以及時協助亦為人民保母職責所在，期盼藉著此次關懷弱勢致贈物資善舉，喚起更多社會大眾與企業的愛心，進而達到拋磚引玉效果，幫助更多需要幫助的人。
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