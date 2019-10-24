中年男家中無呼吸心跳送醫急救 身上疑有多處外傷

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2019-10-24 09:41
聯合報 記者
蔡翼謙
／台北即時報導
一名年約50歲男子今天早上5時許，被發現倒臥北市松山區八德路一處巷弄家中，身上有多處外傷；警消到場發現他失去呼吸心跳，目前將他送醫急救，也介入調查。
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