中年男家中無呼吸心跳送醫急救 身上疑有多處外傷

2019-10-24 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



一名年約50歲男子今天早上5時許，被發現倒臥北市松山區八德路一處巷弄家中，身上有多處外傷；警消到場發現他失去呼吸心跳，目前將他送醫急救，也介入調查。