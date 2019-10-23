治安經費不能省 彰化縣採購警用新車和監視器
2019-10-23 21:09
聯合報 記者何烱榮
／彰化即時報導
彰化縣政府財政拮据，仍編列3020萬元幫基層員警採購巡邏車、偵防車各12輛、勤務車1輛、巡邏機車123輛、大型巡邏車2輛，今天縣長王惠美「驗收」新車。王惠美說，工欲善其事，必先利其器，她全力支持警用車輛汰舊換新，讓警方落實治安維護工作，帶給縣民安居樂業的生活環境。
縣警局在廣場舉行授車典禮，局長方仰寧陪王惠美校閱後，將採購的新車輛分發給各單位使用。方仰寧說，很感謝縣長力挺警政治安，除同意警用車輛汰舊新計畫，另外編列1800萬元，讓警方添購路口監視器設備建置在新闢道路及補強不足的路口，到今年底全縣路口監視器系統網完成建置9230支，是全台數位型路口監視器路網密度最高，功能也最完善的縣市。
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彰化分局莿桐派出所新建辦公廳舍遷建工程，24日上午在彰化市中華西路與崙美路口舉行動土典禮。方仰寧說，王縣長對警察各項設備及裝備建置非常重視，持續支持警察局逐年編列經費來加速老舊廳舍整建，除莿桐所，福興分駐所、二林分駐所、員林南區派出所，也正辦理土地取得及後續興建的相關程序。
彰化縣社區治安工作已連續13年獲內政部評鑑為全國特優單位，王惠美說，感謝方局長及全體員警為縣民打造安全城市，一起為邁向「美好彰化、希望城市」的縣政願景而努力。
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