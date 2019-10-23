擔心受罰 全台各大樓鬧消防水帶荒

2019-10-23 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



根據新修訂的「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」，今年1月1日起實施消防水帶耐水壓試驗，凡製造年份超過10年或無法辨識製造年份的水帶都必須送驗，帶起大樓汰換水帶潮，因新出廠水帶供應不及，造成各縣市水帶大缺貨，很多大樓管委會擔心受罰，但彰化縣消防局表示，如果因水帶不足致檢修未通過，可以申請展延改善，不要過度擔心。

彰化市有大樓管委會主委指出，願意配合更新水帶，卻因全台的出廠消防水帶供應不及，彰化縣800多棟大樓都在「哀哀叫」，爭著搶水帶，以免被罰，甚至傳出價格被哄抬。

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彰化縣一家不願具名的消防設備業者表示，這項消防水帶耐水壓試驗，如果水帶保存不良，或長期折起容易有皺折及變得脆弱，依他受理檢驗結果，曾有一批約一半試驗不合格，有的大樓乾脆直接汰換求得10年免試驗，而新出廠的水帶則必須通過受委辦的機構抽驗合格，因需求太大，新水帶要兩周到一個月才排得到。

至於水帶是否因缺貨被哄抬價格？這名業者說，以15公尺水帶的行情約700到1000元出頭，其實沒有漲多少，可能是很多業者見有利可圖，紛紛投入生產，只是仍供不應求。