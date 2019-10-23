男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押
2019-10-23 20:40
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
女藝人丁國琳在基隆的住處遭竊賊侵入，偷走價值不菲的珠寶。基隆市警方逮捕涉案的曹姓男子，但曹否認犯案。檢方今天偵訊後，認為曹會反覆實施犯罪，向法院聲請羈押。法院晚間開庭審理，認有再犯之虞裁定收押。
丁國琳的經紀人李湧說，本月20日丁國琳南下高雄參加電影節活動，當晚回到家發現遭竊報案，損失多少還未統計清楚。警方兩天後就抓到曹嫌，丁國琳表示感謝，但得知多件已故親人留下的紀念性物品沒能找回來，還是很難過。
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警方20日晚間接獲丁國琳報案後，派員前往採證。丁到派出所製作筆錄，指存放屋內不少首飾、珠寶、手表被偷，損失慘重。警方調閱丁住家及附近道路監視器，21日就查出曹男（36歲）涉嫌，22日下午將他逮捕，並持搜索票在曹家查扣多件贓物。
曹男供稱不知丁國琳住在那裡，否認侵入行竊。員警在他的住處搜到的物品，全是他在路上撿到的，不知是贓物。
檢警研判，曹男鎖定透天厝預謀作案，因為監視器有拍到曹犯案前，曾出現在丁國琳居住的透天厝一帶，疑在查看地形及屋主作息，20日發現丁家無人在家，入屋行竊。
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