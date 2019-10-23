彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣一名32歲蔡姓警員，在本月1日凌晨與朋友餐敘之後要回家，開車行經永靖鄉瑚璉路和永坡路口，不慎與一輛機車撞上，導致30歲蔡姓機車駕駛左肩膀開放性骨折，蔡姓警員肇事之後居然因為一時緊張，直接逃離現場，直到目擊民眾報案，警方調閱路口監視器，竟然循線找到自己的同事，都嚇了一跳。

蔡姓警員的長官表示，這名蔡姓警員是派出所警員，警方循線找到蔡姓警員時為他酒測，酒測值是零，但因他肇事逃逸，隔日仍依法將他送辦，分局也立刻嚴懲蔡姓警員，記1大過並調離原來服務的派出所，將考績列為丙等之外，還列為教育輔導對象加強管考，不但不得報支超勤，每天服勤8小時還得分段服勤，移送時並建請檢察官從重處理。警方也表示，如果起訴之後，這名警員仍未和被害人達成和解，將會召開考績委員會予以蔡姓警員停職處分。

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