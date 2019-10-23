高雄台88線車禍 女駕駛擦撞翻車
2019-10-23 19:27
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄鳳山台88線鳳頂交流道附近，今天下午發生車禍，2輛轎車擦撞，後方開著白色轎車的陳女擦撞前方轎車後翻車；鳳山警消到場後，受困的陳女已脫險逃出車外，警立即通知救護車將她送醫，至於肇事責任還有待釐清。
據了解，今天下午4點多時，陳女（68歲）開著白色轎車，由東向西行駛在台88線上，約在2.8K靠近鳳頂交流道處時，陳女車頭右前方擦撞到前方楊女（22歲）所開的轎車左後方，造成陳女的車輛翻車。
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警消到場後，車輛翻覆的陳女已經逃出車外，經員警酒測，開車的陳、楊2人酒精值都為0，由於陳女身上多處擦傷，警消隨即將她送往國軍總醫院包紮。至於車禍現場，警方已於4點半時排除，讓車道恢復通行。
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