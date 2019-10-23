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影／九旬母流血倒臥家中 精障兒躲房間不敢看母急救

2019-10-23 19:12聯合報 記者林佩均白錫鏗／即時報導

台中市今發生一起人倫悲劇，91歲郭姓婦人頭部、四肢受傷滲血，倒臥一樓客廳，警消到場郭已無呼吸心跳，送醫不治，郭的68歲長子躲在房間。胞弟指哥哥有思覺失調症，上月剛出院與母親同住，不清楚母子倆是否有起口角。檢警漏夜偵辦中，長子精神狀況不穩定，警方戒護住院，尚未製作筆錄。全案朝殺人罪嫌偵辦。

台中市消防局今早8點多接獲派案，救護員到場發現，91歲郭姓婦人傷重躺在一樓客廳，初步檢傷，郭婦頭部、四肢都有傷勢，地面留有血跡，已無呼吸心跳。

救護員現場施行CPR急救，郭婦的長子則躲到隔壁房間內，不敢觀看，全程情緒穩定、默不作聲；救護車將郭婦送醫急救，仍宣告不治。

台中地檢署檢察官今晚漏夜偵辦，從現場跡證看來，凶嫌疑似拿銳器行兇，長子涉有重嫌，考量郭的長子患有思覺失調症，情緒不佳，不願說明，檢察官將等白情緒緩和、以不刺激他的方式，再作進一步調查。

患有思覺失調症的郭姓老婦長子涉嫌殺害母親，檢警漏夜偵辦中。記者林佩均／翻攝
患有思覺失調症的郭姓老婦長子涉嫌殺害母親，檢警漏夜偵辦中。記者林佩均／翻攝
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台中郭姓老婦今天上午被發現陳屍家中，同住患有思覺失調症的長子躲在隔壁房間，檢警漏...
台中郭姓老婦今天上午被發現陳屍家中，同住患有思覺失調症的長子躲在隔壁房間，檢警漏夜偵辦中。記者林佩均／攝影
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台中郭姓老婦今天上午被發現陳屍家中，同住患有思覺失調症的長子躲在隔壁房間，檢警漏...
台中郭姓老婦今天上午被發現陳屍家中，同住患有思覺失調症的長子躲在隔壁房間，檢警漏夜偵辦中。記者林佩均／攝影
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檢察官台中市思覺失調症

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