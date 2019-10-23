車輛進入圓環要不要打方向燈？搞不清楚荷包要失血

2019-10-23 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



車輛進入圓環，要不要打右轉方向燈？不僅駕駛人搞不清楚，連執法單位也弄不清，台南市一名駕駛人最近收到進入圓環未打方向燈的罰單，讓他很不滿，而提出申訴，台南市交通大隊要求交通部解釋，但結果卻是大家都搞不太清楚，遭民代痛批「想罰就罰，沒有標準，把民眾當成政府的提款機。」

各縣市的市區裡大多都有圓環，但你有沒有想過進入圓環時要不要打方向燈？過去曾有媒體報導，進入圓環因為並不是轉彎，而是順著路走，所以不必打方向燈，但台南市這名駕駛今年8月行經中西區湯德章公園周邊，從公園路進入圓環時，因為未打方向燈而被開罰單，罰金600元。

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這名駕駛自認開車50多年，一向守法，從未被開罰，很不服氣，上網找資料，發現之前的媒體報導，而認為交通大隊錯開罰單，申訴要求取消，但交通大隊接到他的申訴2個多月，至今無法做成決定到底要不要撤銷罰單。

市議員林美燕今天在市議會質詢交通局時，針對此案表示，到底該不該開罰，不能連執法單位都搞不清楚。

據了解，警方開罰是因為公園路往圓環方向，地上有右轉的標誌，依照過去其他縣市爭議案件法院的判決結果，切入圓環前的道路地上有右轉指標，而且也有停止線與紅綠燈，就算是車輛轉彎，當然要打方向燈。

而林美燕昨天前往現場會勘，發現湯德章公園周邊有7個路口，其中3個地上有畫右轉標誌，另外4條路地上沒有，林美燕認為要有就應該一起有，有的有、有的沒有，有的就要打方向燈，沒有就不必打，民眾根本搞不清楚。

交通大隊今天表示，右轉指標只是開罰的依據之一，由於相關法令上對於切入圓環是否該打方向燈，記載不明，為此特別函請交通部解釋，而依照交通部的看法，「要不要打方向燈，是要看是屬於哪一種圓環」

交通大隊指出，以湯德章公園圓環來看，不管汽機車切入圓環，大家都是右轉，沒有其他直行車，屬於「單一行向」的圓環，所以不必打方向燈，東門圓環情況也相同；但如果是後甲圓環（裕農路與中華東路口）及民族路與西門路口圓環，汽車切入圓環時，可能同時還有直行的汽車，而機車依規定必須右轉圓環道路，但可能違規直行，屬於「交叉路口」的圓環，因此汽機車右轉圓環都應該打方向燈。