印尼籍船員魚鉤不慎反勾自己 花蓮海巡隊馳援
2019-10-23 16:26
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮海巡隊於今天早上7時55分，接獲蘇澳漁業電台通報，有一艘花蓮籍漁船，船上有一名印尼籍船員因作業不慎遭大型魚鉤（專用於釣取鬼頭刀等大型魚種）勾傷左手掌，須緊急接駁就醫，請海巡隊派遣巡防艇協助救援接駁後送。海巡隊即刻救援，將傷患送至花蓮門諾醫院，完成任務。
花蓮海巡隊表示，今天獲報後，評估航行安全及航程時間，與巡防艇於七星潭外海16浬處會合隨即接駁傷患。由於今天海象相對平穩，本案才能平安於9時40分，順利地將傷患接駁至艇上。先給予初步包紮，於11時17分泊靠花蓮漁港中油加油站碼頭後，交由花蓮港務消防隊救護車送往門諾醫院。
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