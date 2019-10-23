台61線觀音永安段車牌辨識上路、明年1/1起超速開罰
2019-10-23 16:24
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
台61線西濱快速道新竹縣新豐以北路段即將全線通車，公路總局第一區養護工程處今天下午宣布，台61線西濱快速道的桃園市觀音到永安路段，已建置車牌辨識系統，10月上路監測車速，宣導期到年底，列管暫不罰款，但自明年1月1日起，該路段雙向實施區間測速，進行違規超速舉發，一旦違規將行罰款，藉此提醒行經車輛依照速限行駛。
公路總局第一區養工處表示，在台61線西濱快速道新豐以北路段即將全線通車下，做為國道南北向交通的替代路線，及連結西部沿海重要港口、工業區、觀光休憩景點道路，預期交通量將大增，為確保台61線輸運效能，該處與桃園市警局交通大隊合作，斥資建置觀音、永安路段的47公里到52公里雙向車牌辨識監測系統，並在本月上路監測車輛行駛。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
為讓行駛台61線車輛適應這項道路管理新措施，今年底之前宣導期，由桃園市警交通大隊執行行經車速監測，桃園市警局交通大隊表示，這段宣導期間，行駛車輛行經該路段超速資料列管紀錄暫不開罰，自明年1月1日起，超速違規逕行舉發開罰，依規定違規超速20公里以內罰款3千元、超速20到40公里罰款3500元、超速40到60公里罰款5千元，超速60公里以上罰款從6千元到最高2萬4千元，呼籲車主行經依速限行駛。
留言