南方澳大橋斷橋事件 新台勝三漁船今全數打撈
2019-10-23 16:16
聯合報 記者侯俐安
／台北即時報導
港務公司繼昨日新台勝366號順利拖放至蘇澳海軍船塢後，今日持續進行新台勝33號浮揚作業，預計下午可直接起吊上岸處理。至此本次受損沈於海中之3艘漁船均全數完成打撈。
另外，經施工團隊檢討調整斷橋工進後，港務公司增調高能201號平台船及吊裝機具，積極以陸上燒切及水中鏈鋸切割，同時有多個工作面展開，而宏禹1號平台船午後將直接靠泊漁具倉庫前碼頭，吊離豆腐岬側陸域兩塊橋面版及Y型鋼梁。
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港務公司表示，南方澳跨港大橋10月1日發生事故後，港務公司即動員國內最大萬噸平台船及4部超大型吊車機具，投入搶救及拆除工作，順利讓橋梁鋼拱構件最先於10月10日移除，解決安全疑慮；繼而以鑽石鏈鋸切割豆腐岬側橋面版並吊離，期間因斷橋面版變形，又半浮於海水面，切割作業一度受變形及波浪之晃動影響，時有夾斷鏈鋸之情事，再經不斷檢討調整施工方式，輔以吊具固定及人工乙炔切割併行，已突破瓶頸。
港務公司表示，整個拆除工作將進入下半場，12米臨時航道也同步功成身退，目標明日港務公司將清出新臨時航道供漁船通行；接續移山路側橋面版切割及吊掛作業將在不影響漁船航行下加速推動，港務公司正持續與時間賽跑，期10月31日完成所有拆除工作，11月1日南方澳漁港航道全面復舊。
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