親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

基隆「海上美術館」遭破壞 徵求行車記錄器助警破案

2019-10-23 15:54聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

「2019基隆潮藝術：流」9月27日登場，最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞，市長林右昌得悉後感到痛心，指示文化局立即報警處理，除嚴厲譴責外，也表示絕不姑息。

文化局表示，看到作品被人惡意破壞，每一位潮藝術的夥伴都很痛心，相關物證均已交由警方帶回查辦，也懇請若有 10月22日晚上5點至23日上午9點之間，有將愛車停靠於正濱漁港周圍的車主，可提供行車記錄器給警方，揪出不肖之徒繩之以法。

局長陳靜萍指出，第一時間清查後發現，藝術家李承亮及何彥諺的數件作品被破壞，現場船板被撬開，二支播放音效的手機及音箱被竊，雖然已緊急報警偵辦，也已聯絡藝術家趕來修復，但因修復需要一段時間，因此暫時封閉遠洋漁船的開放，最快本周五恢復參觀，請民眾留意官方網站及臉書粉絲專頁的訊息。

警方到場拉起封鎖線，進行採證，發現嫌犯殘留的菸蒂及飲料空罐，也找到一隻疑似作案的鐵撬，並且調閱周邊監視器。

目前正在台南工作的李承亮得知作品〈太空艙〉被破壞後相當震驚，身為基隆人的他原本很開心能將作品展示在鄉親面前，沒想到竟然發生這樣的事情，據了解被打破的橘色壓克力板已經停產，要如何修復令他傷透腦筋。

基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞，暫停開放。圖／基隆市政府提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡...
基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞，暫停開放。圖／基隆市政府提供
分享

修復文化局基隆

相關新聞

台61線觀音永安段車牌辨識上路、明年1/1起超速開罰

2019-10-23 16:24

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

外送員送餐撞成一團？虛驚一場只是發揮同事愛幫忙

2019-10-23 15:06

影／女下車狂奔逆向衝上匝道 警冒險穿車陣救下

2019-10-23 16:54

印尼籍船員魚鉤不慎反勾自己 花蓮海巡隊馳援

2019-10-23 16:26

南方澳大橋斷橋事件 新台勝三漁船今全數打撈

2019-10-23 16:16

9個月取締逾4000件難防石虎路殺 苗栗推區間測速

2019-10-23 14:47

當警察最堅強的後盾 竹市府專款補助警察健檢

2019-10-23 14:08

老翁腳麻無法動彈 暖警機靈辦公椅充當輪椅護送

2019-10-23 13:46

影／未爆彈成了「現撈仔」 呂國華痛斥政府草菅人命

2019-10-23 13:42

假姪子噓寒問暖借錢 叔叔窩心險被騙走7萬元

2019-10-23 13:42

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

有裝有保庇 台南消防局：住警器是深夜的守護者

2019-10-23 13:03

有神助！龍虎寺迎回遭竊300年神像 感恩警方及國姓爺

2019-10-23 12:40

勇警破民雄槍擊案 小隊長破格升巡官

2019-10-23 12:08

中壢男超商騷擾店員 還踢警察下體害睪丸挫傷

2019-10-23 11:30

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

影／八年級生開車打瞌睡 連撞兩路邊停車

2019-10-23 10:28

影／斥責街上屁孩擋路 男子被西瓜刀砍傷

2019-10-23 10:24

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

山友爆牽扯接駁利益 萬榮林道墜谷案重查

2019-10-23 00:12

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

監測石虎礙到誰？ 紅外線相機9天遭竊38台

2019-10-22 23:55

亂丟菸蒂釀禍？ 惠蓀林場步道扶手燒毀

2019-10-22 23:49

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴

2019-10-22 20:06

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

遊艇出海失去動力漂流擱淺 錨繩斷裂1人受傷

2019-10-22 19:42

溪湖鎮空地火警連續燒 男子以打火機縱火被逮

2019-10-22 18:53
看更多

熱門文章

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死

2019-10-23 12:08

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

2男涉嫌向韓國瑜丟雞蛋 南檢複訊後請回限制住居

2019-10-22 22:14

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

外送員送餐撞成一團？虛驚一場只是發揮同事愛幫忙

2019-10-23 15:06

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

牙醫聘密醫幫裝假牙收入破百萬 兩人招供：五五分帳

2019-10-23 12:44

房客「洗澡常昏倒」房東不理 鬧出2命判1年

2019-10-23 11:16

富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴

2019-10-22 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top