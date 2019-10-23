基隆「海上美術館」遭破壞 徵求行車記錄器助警破案
2019-10-23 15:54
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
「2019基隆潮藝術：流」9月27日登場，最大亮點「海上美術館」遠洋漁船，遭人入侵並竊取財物，多件藝術作品遭到惡意破壞，市長林右昌得悉後感到痛心，指示文化局立即報警處理，除嚴厲譴責外，也表示絕不姑息。
文化局表示，看到作品被人惡意破壞，每一位潮藝術的夥伴都很痛心，相關物證均已交由警方帶回查辦，也懇請若有 10月22日晚上5點至23日上午9點之間，有將愛車停靠於正濱漁港周圍的車主，可提供行車記錄器給警方，揪出不肖之徒繩之以法。
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局長陳靜萍指出，第一時間清查後發現，藝術家李承亮及何彥諺的數件作品被破壞，現場船板被撬開，二支播放音效的手機及音箱被竊，雖然已緊急報警偵辦，也已聯絡藝術家趕來修復，但因修復需要一段時間，因此暫時封閉遠洋漁船的開放，最快本周五恢復參觀，請民眾留意官方網站及臉書粉絲專頁的訊息。
警方到場拉起封鎖線，進行採證，發現嫌犯殘留的菸蒂及飲料空罐，也找到一隻疑似作案的鐵撬，並且調閱周邊監視器。
目前正在台南工作的李承亮得知作品〈太空艙〉被破壞後相當震驚，身為基隆人的他原本很開心能將作品展示在鄉親面前，沒想到竟然發生這樣的事情，據了解被打破的橘色壓克力板已經停產，要如何修復令他傷透腦筋。
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