外送員送餐撞成一團？虛驚一場只是發揮同事愛幫忙
2019-10-23 15:06
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
食物外送平台服務崛起，屢傳外送員車禍，今天早上8點多，雲林縣尾鎮林森路二段，又傳出foodpanda外送員發生車禍。
事發當時聚集了4、5外送員，讓民眾誤以為是外送員撞成一團，結果是一名21歲的女外送員，和另名騎機車79歲老翁發生擦撞，其他外送員只是恰巧經過，發揮同事愛前往戒護與交通疏導，避免發生二次傷害。
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根據路口監視器畫面可看到，老翁從內側車道欲左轉到對向，他轉頭看路兩三次，確定對象無來車時，緩慢左轉，不料直行的女外送員直接撞上去。
女外送員和老翁擦撞後雙雙倒地，兩人手腳受到輕微擦傷或扭傷，其他外送員等到救護車到場後，才陸續離開現場，兩人送醫後並無大礙，車禍發生原因仍待警方調查。
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