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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

9個月取締逾4000件難防石虎路殺 苗栗推區間測速

2019-10-23 14:47聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣140縣道是石虎路殺熱區，警方加強取締超速，大湖分局1到9月在卓蘭鎮路段取締2086件，140縣20.2公里處固定測速桿同期也告發1980件，苗栗分局在三義鄉路段也取締到300多件，但140縣道28.5公里卓蘭路段昨晚仍發生今年第7起石虎路殺事件，警方研擬建置區間測速，減少石虎路殺。

140縣道昨晚路殺公石虎重2.2公斤，屬亞成體，約1歲大，140縣道歷來已發生12隻石虎死亡，警方持續加強取締超速，縣警局交通隊提報16公里到25公里處，建置雙向區間測速系統，預計明年5月上路希望從點到線管控，用路人可以遵守速限行車。

140縣道路寬直，平時車流量不大，雖速限每小時60公里，經常可見車輛飛馳，動輒時速7、80公里，石虎研究學者華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁今年6月，因一隻不到1歲小石虎（編號MZM002）每天晚上穿越路殺熱區苗栗縣140縣道兩次，因此呼籲晚間9點以後開車路經140縣道，減速到每小時50公里，不要開遠光燈，因為「MZM002只是個小孩，牠還在學習怎麼活下去…」，引起廣大回響。

此外，今年8月22日深夜在台13甲線造橋外環道發生石虎母子路殺死亡，公路總局研擬在9公里加700公尺到 11公里處，建置區間測速，公路總局、縣政府等相關單位明天將開會研商評估。

苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／民眾提供
苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／民眾提供
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苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／苗栗縣政府...
苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／苗栗縣政府提供
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石虎測速苗栗縣

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