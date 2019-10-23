8旬婦家離家2公里迷途 土城警貼心載返家
2019-10-23 14:45
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北市土城區83歲黃姓婦人昨天獨自外出散步，不料一走就是離家2公里，忘記回家的路，也沒有力氣再繼續行走，新北市土城警分局土城派出所警員洪志遠、林豐廷遇到熱心的眾通報，躭心婦人無力走回家，開車協助送返住家，讓老婦相當感激，連附近鄰居也表示警察又讚又溫暖。
昨天上午11時50分許，土城所警員洪志遠、林豐廷執行巡邏勤務時，接獲日和里里長通報中央路一段291巷口疑似有迷失老人，員警到場時發現一名老婦坐在路邊，神情異常，立刻趨前關心。所幸老婦身上有帶證件，發現83歲黃姓老婦家住在青雲路上，她表示，家裡白天家人都外出上班，僅剩自己在家，覺得外面天氣不錯，想出去走走透氣，不知不覺走到忘記怎麼回家，加上走太遠體力上也無法負荷。
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洪員及林員義不容辭的開巡邏車要載黃姓婦人返家，車程中也陪婦人聊天及提供水讓其飲用，黃姓老婦也覺得總算有人陪伴說話，一度還不想太快到家，林員駕駛到老婦住家附近欲下車，洪員還擔心老婦體力不支而隨時攙扶，一路陪伴送到家中，讓附近民眾都認為警察們好貼心，還有民眾也將這「最美的風景」拍下貼文在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」，不少民眾也稱讚不已。
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