當警察最堅強的後盾 竹市府專款補助警察健檢
2019-10-23 14:08
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會中宣布將編列專款預算，明年起全面補助超過838位外勤警察免費健康檢查，讓市府成為警方最有力的後盾，守護員警健康。
警察局長鄧學鑫說，警察工作繁重且具高風險，明年起除現行市府每年核配129個名額外，市警局所屬838名外勤員警將不分年齡全數納入免費健康檢查補助，受惠人數增加七倍，並特別商請國軍新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院量身規劃專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等必檢項目，盼為員警的健康把關。
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「員警的健康，是城市治安的基礎！」林智堅指出，明年起將全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、並針對外勤員警不分年齡納入補助對象。
林智堅說，他上任後來推動「挺警123」，分別是替警顧健康、添裝備、補人力。除替員警「顧健康」，市府已與民間合作投入近6000萬元增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓員警有最新裝備守護治安，另外，他也逐年補足員警人力，從民國104年的910人提高到今年的1006人，明年將再增補20人以上，藉逐年補人減輕員警負擔。
林智堅表示，竹市治安工作表現亮眼，根據《遠見雜誌》公布的2019年全國縣市總體競爭力調查，竹市總體競爭力連兩年蟬聯全台第二，其中治安評比超越六都、居全國第二，是歷年來最佳成績，感謝全體員警的辛勞。
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