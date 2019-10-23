親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

當警察最堅強的後盾 竹市府專款補助警察健檢

2019-10-23 14:08聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會中宣布將編列專款預算，明年起全面補助超過838位外勤警察免費健康檢查，讓市府成為警方最有力的後盾，守護員警健康。

警察局長鄧學鑫說，警察工作繁重且具高風險，明年起除現行市府每年核配129個名額外，市警局所屬838名外勤員警將不分年齡全數納入免費健康檢查補助，受惠人數增加七倍，並特別商請國軍新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院量身規劃專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等必檢項目，盼為員警的健康把關。

「員警的健康，是城市治安的基礎！」林智堅指出，明年起將全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、並針對外勤員警不分年齡納入補助對象。

林智堅說，他上任後來推動「挺警123」，分別是替警顧健康、添裝備、補人力。除替員警「顧健康」，市府已與民間合作投入近6000萬元增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓員警有最新裝備守護治安，另外，他也逐年補足員警人力，從民國104年的910人提高到今年的1006人，明年將再增補20人以上，藉逐年補人減輕員警負擔。

林智堅表示，竹市治安工作表現亮眼，根據《遠見雜誌》公布的2019年全國縣市總體競爭力調查，竹市總體競爭力連兩年蟬聯全台第二，其中治安評比超越六都、居全國第二，是歷年來最佳成績，感謝全體員警的辛勞。

新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會...
新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會中宣布將編列專款預算，明年起全面補助超過838位外勤警察免費健康檢查。圖／警方提供
分享
新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會...
新竹市政府警察局今舉行108年10月份治安會報，市長林智堅除勉勵警察同仁，也於會中宣布將編列專款預算，明年起全面補助超過838位外勤警察免費健康檢查。圖／警方提供
分享

警察林智堅新竹

相關新聞

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

老翁腳麻無法動彈 暖警機靈辦公椅充當輪椅護送

2019-10-23 13:46

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

有神助！龍虎寺迎回遭竊300年神像 感恩警方及國姓爺

2019-10-23 12:40

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

影／未爆彈成了「現撈仔」 呂國華痛斥政府草菅人命

2019-10-23 13:42

假姪子噓寒問暖借錢 叔叔窩心險被騙走7萬元

2019-10-23 13:42

有裝有保庇 台南消防局：住警器是深夜的守護者

2019-10-23 13:03

勇警破民雄槍擊案 小隊長破格升巡官

2019-10-23 12:08

中壢男超商騷擾店員 還踢警察下體害睪丸挫傷

2019-10-23 11:30

女狂奔逆衝中投公路匝道險象環生 警火速馳援救命

2019-10-23 11:14

影／八年級生開車打瞌睡 連撞兩路邊停車

2019-10-23 10:28

影/斥責街上屁孩擋路 男子被西瓜刀砍傷

2019-10-23 10:24

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

山友爆牽扯接駁利益 萬榮林道墜谷案重查

2019-10-23 00:12

監測石虎礙到誰？ 紅外線相機9天遭竊38台

2019-10-22 23:55

亂丟菸蒂釀禍？ 惠蓀林場步道扶手燒毀

2019-10-22 23:49

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴

2019-10-22 20:06

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

遊艇出海失去動力漂流擱淺 錨繩斷裂1人受傷

2019-10-22 19:42

溪湖鎮空地火警連續燒 男子以打火機縱火被逮

2019-10-22 18:53

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

墾丁隨團搭遊艇出海玩水 男子下海溺水送醫不治

2019-10-22 17:57

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

韓國女台灣行掉iPhone 警耐心調監視器尋回

2019-10-22 17:07

宜蘭又見未爆彈！國軍：已攜回依規定銷毀

2019-10-22 17:07
看更多

熱門文章

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

闖汽車旅館性侵酒醉女子 男辯走錯房遭判3年徒刑

2019-10-22 16:45

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

台東私立高中再傳霸凌 女同學被甩耳光

2019-10-22 14:39

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

2男涉嫌向韓國瑜丟雞蛋 南檢複訊後請回限制住居

2019-10-22 22:14

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

遊覽車違停公車站反控進站公車擋道 檢方不起訴

2019-10-22 16:15

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top