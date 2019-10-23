國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中
2019-10-23 13:47
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
中山高台南大灣交流道南下出口前，今天中午發生轎車與貨櫃車擦撞事故，貨櫃車失控翻覆橫阻，造成南下車道封閉，國道警方建議用路人提早從國8或中山高永康交流道改道行駛，以免耽誤行程。
國道四隊警方初步調查，車禍發生在中午12點16分，當時南下324K大灣交流道出口前，不明原因發生轎車與貨櫃車擦撞，貨櫃車翻覆橫躺南下所有車道，瞬間轟然巨響，嚇壞路過用路人，所幸未進一步波及。
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台南市政府消防局119勤務中心據報後，出動3車7人，由鹽行分隊小隊長朱嘉慶指揮，救護人員趕抵，一度受困貨櫃車司機已自行脫困，幸無大礙，拒絕送醫，詳細肇事原因，正由國道四隊深入調查中。
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