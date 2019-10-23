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老翁腳麻無法動彈 暖警機靈辦公椅充當輪椅護送

2019-10-23 13:46聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

詹姓老翁獨自出門散步，不過卻因雙腿腳麻，站在高雄林園力行路上的涼亭，正因雙腳無法動彈進退維谷之際，涼亭旁的派出所員警正要出所巡邏，見狀馬上到派出所內將辦公椅充作輪椅使用，化解一場老翁腳麻危機。

警方表示，前天清晨5點多時，林園警分局中芸所員警巡邏時，在力行路上，見到詹姓老翁獨自站在涼亭內，員警一出現，他就大聲向員警呼救。

警方覺得疑惑，上前詢問下得知住在派出所後方眷村的詹翁，手杵著四腳拐杖，清晨4點時，詹原想出門走走，卻因腳麻雙腿無力顫抖，待在涼亭正進退兩難，又因腳麻無法坐下，恰好碰到將要出派出所巡邏的員警。

巡邏員警靈機一動，因為詹翁腳麻無法動彈，員警便到派出所內推出辦公椅充當輪椅使用，一路將詹翁護送到住家，詹的家人這時才發現原來詹因腳麻回不了家，對員警感到萬分感謝。

詹姓老翁獨自出門散步，不過卻因雙腿腳麻，站在高雄林園力行路上的涼亭，正因雙腳無法...
詹姓老翁獨自出門散步，不過卻因雙腿腳麻，站在高雄林園力行路上的涼亭，正因雙腳無法動彈進退維谷之際，涼亭旁的派出所員警正要出所巡邏，見狀馬上到派出所內將辦公椅充作輪椅使用，化解一場老翁腳麻危機。記者邱奕能／翻攝
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老翁眷村

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