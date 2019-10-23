影／未爆彈成了「現撈仔」 呂國華痛斥政府草菅人命

2019-10-23 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭撿拾回收資源老翁日前誤撿火箭彈回家切割，被炸慘死，一條人命不見了，但至今政府相關單位無人聞問，立委參選人呂國華今天痛批草菅人命，而且沿海接連又有漁民捕魚網到「現撈仔」未爆彈，人心惶惶，到底還有多少爆裂物？他要求政府相關單位清查，同時儘速遷移兵試場，還給居民安全安心的生活。

吳姓老翁的兒子也出席記者會說，這顆火箭彈是被父親在漁港撿回家造成不幸，如果是在漁港發生爆炸，後果難以想像，他希望父親是最後一個不幸者，同時要求政府正視未爆彈問題。

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頭城鎮梗枋漁港附近在20日發生未爆彈炸死72歲吳姓老翁，軍方證實是口徑2.75的火箭彈，今年初也有漁民撈到同樣的火箭彈交給軍方處理，倖未釀災；這二支火箭彈不同的是，一個有尾翼，一個沒有，導致老翁誤以為是「大鐵管」帶回家切割發生爆炸。

然而在昨天又有漁民在鄰近海域作業時，網起一顆類似瓦斯桶大小的未爆彈，雖然後來證實沒有火藥，不會有危險，但已經讓人聞「彈」色變，接連出現這麼多起讓人害怕的未爆彈，呂國華認為，未爆彈是政府射出去，不管是軍方或中科院等砲彈研發單位試射，政府都有責任要因此事而過逝的往生者負責，應該要給予國家賠償，不能夠視為單純的意外！

同樣也是頭城鎮人的呂國華表示，曾幾何時讓宜蘭漁船可以不時網到「現撈仔」未爆彈，已讓漁民心生恐懼，到底什麼時候又會撈到未爆彈？會不會造成爆炸危險？此次宜蘭老翁撿拾切割爆炸的未爆彈，外觀根本難以辨別出是火箭炮彈，才會導致切割爆炸，一條人命就這麼不見了，但事發至今，政府竟然沒有任何一個單位出面慰問或賠償。

他希望行政院相關單位出面說明，到底像此類型的未爆彈還有多少顆在宜蘭沿岸，政府又是在何時試射出這些炮彈？漁民要如何辨識？同時為了避免不幸事件再度發生，政府應該在當初試射範圍內加以清查定位，告知漁民有那些海域可能會撈到試射過的炮彈，不要讓漁民把未爆彈當做「現撈仔」撈上漁船。