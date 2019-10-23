親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

影／未爆彈成了「現撈仔」 呂國華痛斥政府草菅人命

2019-10-23 13:42聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭撿拾回收資源老翁日前誤撿火箭彈回家切割，被炸慘死，一條人命不見了，但至今政府相關單位無人聞問，立委參選人呂國華今天痛批草菅人命，而且沿海接連又有漁民捕魚網到「現撈仔」未爆彈，人心惶惶，到底還有多少爆裂物？他要求政府相關單位清查，同時儘速遷移兵試場，還給居民安全安心的生活。

吳姓老翁的兒子也出席記者會說，這顆火箭彈是被父親在漁港撿回家造成不幸，如果是在漁港發生爆炸，後果難以想像，他希望父親是最後一個不幸者，同時要求政府正視未爆彈問題。

頭城鎮梗枋漁港附近在20日發生未爆彈炸死72歲吳姓老翁，軍方證實是口徑2.75的火箭彈，今年初也有漁民撈到同樣的火箭彈交給軍方處理，倖未釀災；這二支火箭彈不同的是，一個有尾翼，一個沒有，導致老翁誤以為是「大鐵管」帶回家切割發生爆炸。

然而在昨天又有漁民在鄰近海域作業時，網起一顆類似瓦斯桶大小的未爆彈，雖然後來證實沒有火藥，不會有危險，但已經讓人聞「彈」色變，接連出現這麼多起讓人害怕的未爆彈，呂國華認為，未爆彈是政府射出去，不管是軍方或中科院等砲彈研發單位試射，政府都有責任要因此事而過逝的往生者負責，應該要給予國家賠償，不能夠視為單純的意外！

同樣也是頭城鎮人的呂國華表示，曾幾何時讓宜蘭漁船可以不時網到「現撈仔」未爆彈，已讓漁民心生恐懼，到底什麼時候又會撈到未爆彈？會不會造成爆炸危險？此次宜蘭老翁撿拾切割爆炸的未爆彈，外觀根本難以辨別出是火箭炮彈，才會導致切割爆炸，一條人命就這麼不見了，但事發至今，政府竟然沒有任何一個單位出面慰問或賠償。

他希望行政院相關單位出面說明，到底像此類型的未爆彈還有多少顆在宜蘭沿岸，政府又是在何時試射出這些炮彈？漁民要如何辨識？同時為了避免不幸事件再度發生，政府應該在當初試射範圍內加以清查定位，告知漁民有那些海域可能會撈到試射過的炮彈，不要讓漁民把未爆彈當做「現撈仔」撈上漁船。　　

位於壯圍鄉濱海的軍備局兵器試驗場以前是軍方試射炮彈的訓練場，現在大多借場地給研發單位試射，呂國華基於維護漁民作業安全，也要求軍方考慮遷移到比較沒有捕魚的海域去試射，讓漁民安全捕魚、民眾安心生活。

接二連三未爆彈成了漁民捕魚作業的「現撈仔」，前宜蘭縣長呂國華(右二)與被火箭彈炸...
接二連三未爆彈成了漁民捕魚作業的「現撈仔」，前宜蘭縣長呂國華(右二)與被火箭彈炸死的家屬，痛斥政府草菅人命。 記者戴永華/攝影
分享
接二連三未爆彈成了漁民捕魚作業的「現撈仔」，前宜蘭縣長呂國華(右二)與被火箭彈炸...
接二連三未爆彈成了漁民捕魚作業的「現撈仔」，前宜蘭縣長呂國華(右二)與被火箭彈炸死的家屬，痛斥政府草菅人命。 記者戴永華/攝影
分享

漁民火箭老翁2020選舉2020立委選舉2020選舉宜蘭縣立委呂國華

相關新聞

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

有神助！龍虎寺迎回遭竊300年神像 感恩警方及國姓爺

2019-10-23 12:40

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

當警察最堅強的後盾 竹市府專款補助警察健檢

2019-10-23 14:08

老翁腳麻無法動彈 暖警機靈辦公椅充當輪椅護送

2019-10-23 13:46

假姪子噓寒問暖借錢 叔叔窩心險被騙走7萬元

2019-10-23 13:42

有裝有保庇 台南消防局：住警器是深夜的守護者

2019-10-23 13:03

勇警破民雄槍擊案 小隊長破格升巡官

2019-10-23 12:08

中壢男超商騷擾店員 還踢警察下體害睪丸挫傷

2019-10-23 11:30

女狂奔逆衝中投公路匝道險象環生 警火速馳援救命

2019-10-23 11:14

影／八年級生開車打瞌睡 連撞兩路邊停車

2019-10-23 10:28

影/斥責街上屁孩擋路 男子被西瓜刀砍傷

2019-10-23 10:24

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

山友爆牽扯接駁利益 萬榮林道墜谷案重查

2019-10-23 00:12

監測石虎礙到誰？ 紅外線相機9天遭竊38台

2019-10-22 23:55

亂丟菸蒂釀禍？ 惠蓀林場步道扶手燒毀

2019-10-22 23:49

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴

2019-10-22 20:06

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

遊艇出海失去動力漂流擱淺 錨繩斷裂1人受傷

2019-10-22 19:42

溪湖鎮空地火警連續燒 男子以打火機縱火被逮

2019-10-22 18:53

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

墾丁隨團搭遊艇出海玩水 男子下海溺水送醫不治

2019-10-22 17:57

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

韓國女台灣行掉iPhone 警耐心調監視器尋回

2019-10-22 17:07

宜蘭又見未爆彈！國軍：已攜回依規定銷毀

2019-10-22 17:07
看更多

熱門文章

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

闖汽車旅館性侵酒醉女子 男辯走錯房遭判3年徒刑

2019-10-22 16:45

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

台東私立高中再傳霸凌 女同學被甩耳光

2019-10-22 14:39

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

2男涉嫌向韓國瑜丟雞蛋 南檢複訊後請回限制住居

2019-10-22 22:14

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

遊覽車違停公車站反控進站公車擋道 檢方不起訴

2019-10-22 16:15

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死

2019-10-23 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top