花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣壽豐鄉米棧村在20日清晨6時40分左右，一處牧場傳出槍響，經陳姓飼主查看發現有2頭山羊慘遭槍傷，傷口分別在右後腿及右肩部表皮，其中1頭傷重已死亡，另1頭則有食不下嚥等症狀，讓飼主很心疼，並向警方報案，希望早日找出兇手。

陳姓飼主表示，當天清晨聽見槍聲出門查看，發現飼養的2頭山羊倒地受傷，一頭是飼養7年種羊，要價約10萬元，疑似受到驚嚇這幾天都不進食；另一頭則是飼養2年的1.5萬元山羊，已傷重死亡。

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陳男說，聽到槍聲時很害怕，擔心第3槍會打到自己，事後調閱住家監視器，發現山羊放出門後不久，就見一輛車子經過門口，懷疑兇手就是這輛車內的人。