藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



女藝人丁國琳在基隆的住處遭竊賊侵入，偷走價值不菲的珠寶。基隆市警方鎖定曹姓慣竊涉案，前往曹家附近埋伏，昨見曹外出將他制伏，持搜索票進到曹家搜查，起出多件疑為丁國琳失竊的首飾，今偵詢後依竊盜罪嫌送辦。

丁國琳的經紀人李湧今天轉述丁國琳的話說，案發那天她南下高雄參加電影節活動，感謝警方很快破案，抓到竊賺。丁說，家中有多件已故親人留下的金飾等物品被偷，紀念性遠高於價值，沒能找回來是她最難過的事。

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據了解，丁國琳20日深夜回到基隆市住處時，發現屋內物品有被人搬動，懷疑遭小偷闖空門，馬上打電話報案，由警方到場採證，並前往警二分局製作筆錄。丁指存放屋內不少首飾、珠寶不見蹤影，損失慘重。

警方專案小組調閱丁住家及附近道路監視器，查出曹男涉嫌。員警21日上午持拘票前往曹家附近埋伏，昨天下午5點多看到曹正要騎犯案當天騎的機車外出，立刻一擁而上將他逮捕，並在曹家查扣多件首飾。

警方偵詢時，曹男稱不知丁國琳住那裡，否認侵入丁家行竊，辯稱屋內被搜出的首飾是買來的，不知是贓物，但無法交代贓物來源。

警方查出，監視器有拍到曹犯案前曾前往丁家所在社區，查看地形及屋主作息，疑鎖定透天厝預謀作案，今將他移送基隆地檢署偵辦。