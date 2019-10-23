有裝有保庇 台南消防局：住警器是深夜的守護者

2019-10-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



鑑於近日各地多起死亡火災，均發生於凌晨，前天桃園鶯歌火警造成鳳鳴國小曾校長與妻子黃老師、外甥等3位不幸身亡，住家環境裝置鐵窗、頂樓加蓋、開口率小且密閉，裝潢大部分屬於易燃材料，台南市消防局分析，最主要的原因為避難逃生途徑未關門且未裝置住宅用火災警報器，「住警器是你深夜的守護者」。

據2009年至2018年建築物火災死亡數據統計，火災死亡人數865人，其中獨立住宅火災死亡580人最多，占67.1％。另住宅火災死亡人數於凌晨0時至6時此時段發生最多，火災發現太慢以致初期應變失敗、逃生避難太晚及高齡者行動不便逃生避難為火災死亡主因。

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消防局指出，凌晨為人們熟睡狀態，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難察覺火災初期的煙、熱、燒焦味而及早發現危險。等到驚醒時，往往已經深陷火海，難以倖存，或甚至於睡夢中即已罹難而不自知。

台南市消防局調查，今年度截至9月30日，台南市因裝設住警器而成功保命者，共15件。消防局長李明峯表示，安裝住宅用火災警報器，守護你的居家安全，使你可以及早發現、及早反應與及時逃生。