有神助！龍虎寺迎回遭竊300年神像感恩警方及國姓爺

2019-10-23 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



有神助！台南市南化區龍虎寺300年歷史的虎爺和林府大使遭竊，信徒幾乎難以入眠，動員在山區尋找，玉井警分局組成專案小組，在3天內找回，廟方人員今天前往迎回神尊，不斷向警方全力偵辦表達感謝，也認為偵查隊供奉國姓爺發威，在神明保佑下找回歷代祖先供奉的神明。

73歲的龍虎寺副主委卓宋盈說，從「小林府大使」神像就供奉在他家，是祖先從大陸帶來，超過300年歴史，民國69年蓋廟供奉，是當地北頭仔部落居民的信仰中心。

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「好幾天都睡不好！」卓宋盈指出，20日禮拜天早上敬茶時，神明還在，下午5點發現失竊，居民憂心不已，立即報警並拜託警方一定要找回。

因廟內沒有裝監視器，警方看了很久的路口監視器畫面，還到廟裏採證，在神桌上採到兩個不同鞋印，沒想到才一天多很快通知已經找到人，「虎爺都被宅配到台中，還能追回來，真是神明保佑」。

玉井警分局長楊青垂相當重視，認為神像遭竊是地方信仰的大事，指示全力偵辦，在事發時間是假日，烏山風景區車輛多，約過濾上千部車輛，加上採到的指紋等，查到陳姓兄弟涉嫌重大。

昨天先前往永康租住處先起出「林府大使」，並到台中追回「虎爺」，廟方人員從神像底座被挖洞，是早年醫藥不發達，信徒挖沈木當藥引等，指證是遭竊神像無誤。