勇警破民雄槍擊案 小隊長破格升巡官
2019-10-23 12:08
聯合報 記者陳玫伶
／即時報導
嘉義縣水上分局偵查隊小隊長張永龍近日經警政署核定破格升巡官，以獎勵其在8月30日的民雄槍擊案不花一槍一彈，勸服陳姓歹徒的英勇作為。是嘉義縣市分治後，刑警中第一位不需經過國家考試通過的警員。
張永龍說，當時陳姓歹徒身上已經綁了炸彈準備與警方同歸於盡，但要求與認識的警員張永龍談判。
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張永龍說，他在事前收到消息，陳姓歹徒非常重視自己的小孩，所以告訴他，如果他被打死，小孩一輩子抬不起頭，以及他的朋友為了他到處奔波、且他沒有打死人，並不會被判死刑等話，攻破陳姓歹徒心房，對方才繳械投降。
張永龍表示，感謝警察局長廖宗山在場坐鎮指揮部署，提供安全感，讓他敢走進現場，與陳姓歹徒談判。廖宗山表示，感謝張永龍英勇犯難的精神。
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