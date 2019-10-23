中壢男超商騷擾店員 還踢警察下體害睪丸挫傷
2019-10-23 11:30
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園市黃姓男子今年5月27日在中壢區1間派出所鬧事，店員不堪其擾打110報案，轄區派出所賴姓警員到場處理時，黃不配合還朝對方下體用力踢踹，造成賴員睪丸、陰囊挫傷，支援警力到場立即將他逮捕送辦，訊時黃坦承犯行，檢方偵結依傷害罪嫌起訴他。
檢警調查，黃男（49歲）當天下午4點30分走進中正路1間超商，卻無故騷擾店員營業，轄區中壢分局興國派出所獲報後派賴姓警員到場處理，未料黃男竟繼續大聲咆哮，甚至趁賴不注意，突然出腳朝他下體用力踢，造成對方睪丸、陰囊受有挫傷，黃隨即遭警方制伏送辦。
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檢方訊時，黃坦承攻擊警察，賴員也證稱說，當時詢問他事情，但黃都置之不理還突然用右腳攻擊，另超商監視器也清楚拍下過程，並有賴員到醫院驗傷報告佐證；檢方以黃同時觸犯妨害公務、傷害罪嫌，因2罪想像競合，偵結從重依傷害罪嫌起訴他。
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