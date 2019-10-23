5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬
2019-10-23 11:17
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
一群年輕人分乘5輛進口名車，今天凌晨準備前往北海岸十八王公廟夜遊車聚，行經路寬筆直的淡海新市鎮，其中2輛BMW一時興起開始飆車競速，因排氣管噪音擾人安寧被檢舉，警方立刻出動圍捕，包括無照駕駛等交通違規共開出8張罰單，金額超過12萬元，飆車危險駕駛則移送法辦。
據了解，其中5男3女分乘賓士、BMW及Mini cooper共4輛車，從桃園出發先到淡水與1輛保時捷會合，準備前往北海岸夜遊，凌晨2時許路過淡海新市鎮時飆車競速，警方獲報發動16名警力攔截圍捕，在新市鎮的濱海路、沙崙路口，將5車9人全部攔下盤查。
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事後調閱監視器影像，依照違規事實逐一開罰，其中駕駛BMW的29歲藍姓、23歲毛姓男子因在新市五路競速飆車，除依公共危險罪嫌函送地檢署，同時加罰擅自變更排氣管、逆向行駛。
分別開Mini cooper和賓士的24歲黃姓、27歲許姓男子則根本沒有駕照，被開罰無照駕駛和闖紅燈，開保時捷的28歲鄭男也領到1張闖紅燈罰單。8張罰單最高可處12萬4400元罰款。
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