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女狂奔逆衝中投公路匝道險象環生 警火速馳援救命

2019-10-23 11:14聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

一名精神不穩定女子21日下午1時許，與父母搭乘轎車從彰化到台中訪友，轎車行經中投公路高架橋、快要下五福匝道時，突然打開車門，下車逆向遊走，後方車輛見狀，紛紛緊急剎車閃避，險象環生，台中市警局霧峰分局四德派出所警員鄭博文獲報後，冒險騎警用機車上匝道鳴笛按喇叭，警示南下五福匝道車輛注意前方路況不要撞到這名女子，並且追上這名女子，協助將女子安全帶下匝道，結束這場驚魂記。

霧峰分局四德派出所在21日下午1時許，獲報有一名女子在中投公路高架匝道逆向遊走，南下五福匝道車輛紛紛急踩剎車，差點造成交通事故。線上巡邏員警鄭博文獲報後，一路鳴笛3分鐘內就火速到達中投西路二段中投公路南下五福匝道，現場發現疑似精神狀況不穩定的女子在中投公路南下五福匝道逆向奔跑，危險行為造成車輛紛紛緊急剎車閃避險象環生。

警員鄭博文為防止交通事故憾事，冒險騎乘警用機車上匝道鳴笛按喇叭，警示南下五福匝道車輛注意前方路況不要撞到該名女子，警方並急速將機車放置在匝道路旁，急追上該名女子，將她安全的帶下匝道至中投西路二段支援的巡邏車上，平安救援防止一件生命危害發生。

據了解，這名女子與父母從彰化到台中訪友，車輛行經中投西路上突然衝下車狂奔數百公尺逆向上中投公路五福匝道，幸經警方能及時反應處置，並協助將其救護送往醫院治療，該女子父母親感謝警方能及時協助防止憾事發生。

警方呼籲，乘載幼童或精神狀況不佳的人時，需多加注意其行為與動靜，必要時可鎖上車門兒童安全鎖，防止任意開啟車門，提高交通安全，以避免憾事發生。

警員鄭博文獲報後，冒險騎警用機車上匝道鳴笛按喇叭，警示輛注意前方路況，不要撞到這...
警員鄭博文獲報後，冒險騎警用機車上匝道鳴笛按喇叭，警示輛注意前方路況，不要撞到這名女子，並且協助將女子安全帶下匝道，結束這場驚魂記。圖／記者趙容萱翻攝
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