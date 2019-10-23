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獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

影／八年級生開車打瞌睡 連撞兩路邊停車

2019-10-23 10:28聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天凌晨一時許開車行經東區，準備在旱溪東路路邊停車，未料陳在停車時，疑打瞌睡，衝撞停方在路旁的貨車及前方的一輛轎車，現場發出巨大聲響，驚動附近民眾報案，警方獲報到場後，針對陳進行酒測，陳無酒精濃度，陳辯稱他一時精神不濟「睡著了」，全案將依僅車損的交通事故流程處理，詳細的案發原因，有待後續調查。

台中市第三警分局交通分隊調查，陳姓男子（25歲）今天凌晨1時許，駕駛轎車行經東區旱溪東路往東英一街向行駛，陳疑因打瞌睡，衝撞停放在路旁的一輛貨車，貨車因為巨大衝擊力，貨車再推撞前方的轎車，陳嘴唇有輕微擦傷，因陳車頭碰撞貨車的左側車尾貨斗，導致陳車頭凹陷全毀，無辜受波及的貨車與轎車的車尾也都受到程度不等的損傷。

據查，陳沒有酒精濃度，疑因精神不濟才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查，全案將依A3（僅車損）交通事故流程處理，已通知無辜被波及的兩名車主到派出所製作筆錄，以利後續求償事宜。

台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，...
台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，陳車車頭凹陷毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，...
台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，無辜遭波及的轎車車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，...
台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，無辜遭波及的轎車車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，...
台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，無辜遭波及的轎車車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，貨車車尾衝撞毀損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓男子今天凌晨行經東區旱溪東路時，疑打瞌睡碰撞路邊停放的一輛貨車及轎車，陳車車頭凹陷毀損。記者陳宏睿／翻攝
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