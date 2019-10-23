影/斥責街上屁孩擋路 男子被西瓜刀砍傷
2019-10-23 10:24
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市有1名34歲謝姓男子，今天凌晨０時許騎機車在淡水區新興街找車位停放，發現一群青少年占用機車格聊天，於是出口斥責，雙方因而爆發肢體衝突，17歲戴姓少年突然亮出西瓜刀砍傷謝男，警方獲報趕抵將所有人帶回偵詢法辦。
據了解，謝男當時與2名朋友分乘機車準備停放，發現6名青少年聚在路旁機車停車格聊天，便出口斥責對方別擋路，雙方進而互嗆、大打出手，其中17歲戴姓少年突然亮出西瓜刀砍傷謝男左手腕和背部。
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警方獲報有人打架，出動24名快打警力趕抵，戴姓少年等6人仍在現場，受傷的謝男已返回附近社區，員警先安排傷者就醫，再將所有人帶回派出所釐清案情，偵詢後依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法移送法辦。
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