龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回
2019-10-23 09:42
聯合報 記者吳淑玲
／即時報導
台南市烏山風景區著名景點南化區「龍虎寺」內，歷史悠久的「林府大使」暨「虎爺」二尊神像20日下午傳出遭竊，玉井警分局偵查隊與南化派出所所共組專案小組全力查緝。專案小組積極調閱轄內監視器，過濾上千輛汽、機車車牌、查訪居民及科學採證等，昨晚循線查獲陳姓兄弟二嫌，順利在台南市永康區及台中市東區兩地，3天內尋回「林府大使」暨「虎爺」二尊神像。
經查「林府大使神像」暨「虎爺」二尊係南化地方林、卓姓氏家族信仰神明，供奉流傳已逾300年。此次神像遭竊，令廣大信眾憂心不已，更令地方耆老夜不能寐，一再拜託警方務必追回。
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據廟方指出，案發當天正值例假日，南化烏山登山客及朝拜香客眾多，警方調閱路口監視器過濾上千台汽、機車等，抽絲剝繭，發現竊嫌於108年10月20日接近中午時分，趁寺內沒有香客時及寺內沒有監視器大膽行竊。
陳姓兄弟分別為26歲及23歲，竊嫌供稱從小就耳聞「林府大使」暨「虎爺」二尊神像神威顯赫，辯稱是經由神明擲聖筊取得同意後才占為己有的，全案偵訊後依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。
玉井分局長楊青垂表示，神明失竊對純樸的南化居民來說，卻是一件大事，若是神明找不回來，難免是一件憾事；竊嫌以為在沒有監視器的寺廟及騎機車行竊，就能神不知鬼不覺，幹起非法勾當，殊不知舉頭三尺有神明，凡走過必留下痕跡，法網恢恢疏而不漏，玉井分局呼籲請勿心存僥倖以身試法，有任何不法警方必將會全面查緝到案，並呼籲各宮廟，若有類似神尊遭竊情事，請與玉井偵查隊06-5742435聯繫，玉警將擴大偵辦。
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