上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲
2019-10-23 00:52
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部戰略規劃司上校嚴仲康昨晚自外地搭機返回台北松山機場，酒醉情緒低落在松機捷運站失控並與警方扭打遭壓制。國防部今凌晨表示，已將嚴某帶回部內，查明原因後將予以適懲。
媒體報導，海軍上校嚴仲康昨晚10時許搭機返回台北，在松山機場捷運站搭捷運時，疑因酒醉大聲咆哮、摔玻璃酒瓶，捷運警察隊員警獲報趕抵，嚴某與警員爭執、扭打遭壓制，人遭帶回警局作筆錄。級職、姓名、任職單位全曝光。
國防部接受查詢後今(23)日表示，所屬嚴姓上校晚間因酒後情緒低落，在松山機場出現行為失控情形，隨即在警方、單位派員共同協處後，已將嚴員帶返營區管制。
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國防部指出，對於嚴員行為失當部分，國防部在查明原因後將予以適懲；另將援引為案例，強化人員心緒掌握作為，並綿密與家屬聯繫，共同維護安全。
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