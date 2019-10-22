釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



台北市鐘姓男子17日到基隆碧砂漁港紅燈塔處釣魚，旁邊釣客發現人不見但釣具還留在岸上，懷疑他落海，報案搜救，海巡、消防、空勤聯合搜救３天找不到人，今天是頭七，家屬心急如焚，拜託潛水教練王銘祥開船帶他們去招魂，還丟了個西瓜到海上，場面讓人看得既鼻酸又好奇。

「爸，快起來，我們要帶你回去了！」王銘祥中午載家屬出海，在男子疑似落海的地方灑金紙，家屬聲聲喚，讓人好揪心。

王銘祥說，這起疑似落海案件超過72小時，消防局不受理了，家屬問神明，告知人卡消波塊裡面，去丟西瓜看看。今天又是頭七，家屬認為比較可能會出現，一行人來到碧砂漁港想招魂，海巡介紹他們找他，他心想救難做那麼多年了，有什麼問題。

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但找了一下午，還是沒找到人，家屬包了大紅包謝謝他，王銘祥只收下紅包，錢全數退給家屬辦後事。

王銘祥把紅包袋和影片PO在臉書上，許多人誇他功德無量，但更好奇丟西瓜是什麼意見？王銘祥說，西瓜是家屬他們帶來的，西瓜台語音同西歸，快回來的意思。

溪流救難常會派上用場，河流總有地方是漩渦流，西瓜會卡在那邊，跟著西瓜找大體，但海上就比較少用，家屬在無助時，人家說什麼就都試試看。這算是個習俗，沒有科學根據。

有臉友回應說，這是一種法術，相傳西瓜如果飄到 往生者哪裡，那邊西瓜會下沉，就可以找到往生者。也有人說，西瓜和屍歸諧音是民俗解釋，科學上因為這樣可以看水流，特別是溪流還滿準的。