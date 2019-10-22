北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北即時報導



台北市萬華區國興路一處國宅，今天晚上發生4歲謝姓男童從11樓住家墜樓意外，男童墜樓後失去呼吸心跳，緊急送往醫院救治；警方調查，今天晚上，男童獨自一人在臥室玩耍，媽媽及祖母在客廳收拾東西，準備稍晚帶男童到旁邊的青年公園玩。