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北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12聯合報 記者廖炳棋／台北即時報導

北市萬華區國興路一處國宅，今天晚上發生4歲謝姓男童從11樓住家墜樓意外，男童墜樓後失去呼吸心跳，緊急送往醫院救治；警方調查，今天晚上，男童獨自一人在臥室玩耍，媽媽及祖母在客廳收拾東西，準備稍晚帶男童到旁邊的青年公園玩。

不料男童自己在臥室四處攀爬時，竟推開臥室窗戶，男童因此順勢墜落一樓，附近目擊者聽到「碰」地一聲，察看才發現男童墜樓，趕緊打電話報案；男童祖母及媽媽也發現男童失蹤，趕緊衝到一樓，跟著救護車前往醫院。

台北市一名男童獨自在臥室玩耍，推開窗戶墜落地面。記者廖炳棋／攝影
台北市一名男童獨自在臥室玩耍，推開窗戶墜落地面。記者廖炳棋／攝影
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