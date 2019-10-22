配合新南向政策 消防署辦理新南向急流救生教官班
2019-10-22 20:30
聯合報 記者柯毓庭
／即時報導
消防署配合政府新南向政策，在行政院經貿談判辦公室協助下，由訓練中心於本月21日至25日與經濟部國際貿易局聯合辦理「108年新南向急流救生教官班」訓練，邀請新加坡、馬來西亞、泰國等國共同參與急流教官培訓，並與各直轄市、縣、市政府消防局50名消防同仁共同培訓。
消防署指出，面對全球氣候變遷問題，動態水域救生問題已成為世界各國功課，各國消防單位無不積極辦理急流救援訓練，以期強化水域救援能量。我國因此舉辦108年急流救生訓練教官班（南向班），協助東南亞國家建立急流訓練種子教官，並分享我國在急流救災及訓練經驗，以持續並穩定發展我國與東南亞國家人道救援合作關係。
消防署指出，因東南亞國家急流訓練仍處於起步階段，期望透過本次與東南亞國家之合作，將於訓練期間提供台灣產製各項水域防護裝備及器材操作，讓東南亞受訓準教官瞭解，並透過急流救援教官培訓經驗，提供南向國家相關急流救生器材規格標準，協助東南亞國家推廣臺製之急流救生裝備與器材，藉由教學上潛移默化之中，進一步拓展我國災害防救軟、硬體實力。
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