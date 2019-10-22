監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



石虎是瀕臨絕種保育類動物，苗栗縣是石虎保育重要棲地，苗縣政府農業處委託研究團隊在苗29線架設監測石虎利用友善環境動物通道的15台紅外線照相機竟遭竊，經全面清查發現，9天內失竊38台紅外線照相機，其中特生中心架設18台，縣府委託研究團隊有20台，損失至少38萬元，也造成石虎保育工作受阻，縣府不排除對行竊者提出妨害公務告訴，警方組專案小組調查中。

監測石虎照相機位置，大多設在隱密處，石虎出沒的獸徑，但遭竊的地點，有些位置甚至是未曝光過，農業處指出，遭竊的相機除了苗29線外，卓蘭大安溪生態公園2台、台3線卓蘭段10台、台61線後龍段有2台，台13甲線造橋路段有9台。短期內連續有38台紅外線相機遭竊，懷疑是針對性的竊盜。

農業處自然生態保育科指出，研究野生動物用的紅外線自動照相機，近20年來廣泛運用在野生動物資源調查或科學研究，是針對中大型哺乳動物或地棲性鳥類功效尤其顯著的生態調查工具。紅外線自動照相機一台數千元到一萬元不等，遭竊38台中，20台是縣府委外研究團隊監測，18台是特生中心團隊監測相機。

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據了解，監測紅外線照相機部分是有些有GPS定位，但這類型的照相機未遭竊；早在10月初就發現有零星監測的照相機不見，10月14日發現台13甲6台照相機遭竊，10月17日縣府委託研究團隊，巡視監測照相機，回收記憶卡時，苗29線架設相機15台遭竊，數量之多，趕緊報警，全面清查相機擺放位置，共38台遭竊，就連在台13甲，今年8月發生一對石虎母子遭路殺的位置，剛架設3台紅外線監測照相機也遭竊。