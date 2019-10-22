揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴
2019-10-22 20:06
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市陳姓女子帶寶特瓶到加油站購買汽油，帶到蘇姓前男友住處涉嫌潑灑汽油，再點火引燃，揚言「把你家燒光」。蘇家人發現煙霧及時滅火，未釀災。檢方偵結，依公共危險罪嫌將陳女起訴。
檢方起訴指出，陳女因與蘇男有感情糾紛，今年6月10日下午近2點，她搭乘計程車先到加油站，持預備的寶特瓶購買及盛裝汽油，帶往蘇男住處，再將汽油朝蘇家潑灑，並以打火機點燃報紙，然後塞入蘇家鐵門門縫引燃汽油。
蘇家人察覺家中出現煙霧到門口查看，發現疑遭人縱火，急忙拿出滅火器將火勢撲滅。蘇男走出屋外，看到陳女還站在屋外，並對著蘇說「要一起死，要把你家燒光。」
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警方接獲蘇男報案後，到現場將陳女逮捕，並查扣縱火用的打火機、裝汽油的寶特瓶、打火機和加油站發票等物品。陳女在檢方偵訊時，坦承購買汽油、朝蘇家縱火，偵結起訴。
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