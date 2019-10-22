捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程
2019-10-22 19:51
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
台北捷運新莊線丹鳳站旁的新北市泰山區貴鳳街，今天下午3時許發生火警燒毀10輛機車，警方事後調閱監視器，發現失火之前並無人車靠近，初步排除人為縱火可能，但起火原因成謎，需進一步採證並查訪車主調查釐清。
起火的位置在台灣三洋公司廠房牆邊，現場有5個機車格卻塞了8輛機車，左、右2側格子外又各停1輛。監視器拍到，是整排機車最左邊，停車格外隔著電線桿停放的那1輛突然起火，迅速延燒到旁邊的停車格內。
消防隊獲報趕抵，迅速撲滅火勢，但仍造成6輛全毀、1輛半毀、3輛被高溫波及，起火原因還需進一步調查。
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