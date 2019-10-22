溪湖鎮空地火警連續燒 男子以打火機縱火被逮
2019-10-22 18:53
聯合報 記者林敬家
／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮10月19日晚上8點左右，多處空地發生雜草火警，甚至一處延燒停放於空地附近的機車，造成一輛機車遭焚燬，警方到現場調查，認為應是連續性縱火案，溪湖分局組成專案小組進行調查，12小時抓到居無定所的陳姓男子，彰化檢方偵訊後方向彰化地方法院聲押獲准。
本月19日當晚溪湖鎮市區空第發生多起火警，原以為天乾物燥，因菸蒂才起火，但警方調閱附近監視器影像追查，發現案發時段現場附近都出現一名騎乘腳踏車的男子，且男子在多起火警現場附近徘徊，著手比對該男子身分，確認是溪湖鎮的42歲陳姓男涉嫌重大，但陳男居無定所在溪湖鎮四處流浪，警方昨晚在溪湖鎮果菜市場緝獲涉案嫌疑人。
陳男疑似情緒不穩定，涉嫌以打火機連續在多處空地雜草堆連續縱火，溪湖分局將陳嫌依公共危險罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，陳嫌因有反覆實施同一犯罪之虞，建請檢察官預防性羈押，檢察官訊後聲請法院羈押獲准。
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