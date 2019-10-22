沈姓上士疑墜樓死亡 檢：驗屍後朝自殺或意外方向偵查

2019-10-22 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



陸軍第十軍團沈姓上士，昨天清晨在后里營區被發現疑墜樓重傷，經送台中國軍總醫院急救不治，檢察官今天上午前往台中殯儀館驗屍，採檢體送法醫研究所鑑定，並將死者所有的手機送數位採證中心，了解死者生前與誰聯絡，全案朝自殺或意外墜足方向偵查。

昨天清晨6時許，43歲的沈姓上士被同袍發現倒臥宿舍前草皮，宿舍是3樓建築，他被發現時意識不清，送到台中國軍總醫院急救，經醫護人員急救後，仍因傷勢嚴重不治。

經軍方報請台中地檢署偵辦，檢察官指揮憲兵協助，在死者沈姓上士陳屍處的案發現場採證，並取得死者的手機。沈姓上士從離開寢室至案發現場，檢察官傳訊軍方相關人員調查。

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檢察官今天率法醫前往台中殯儀館解剖相驗，將相關檢體送往法醫研究所鑑定，並將死者所有的手機送該署的數位採證中心，了解死者生前與誰聯絡。全案朝自殺或意外墜足方向偵查。

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