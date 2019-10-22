親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

墾丁隨團搭遊艇出海玩水 男子下海溺水送醫不治

2019-10-22 17:57聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

海巡署第8巡防區指揮部今天下午2時許接獲通報，有團體搭乘遊艇從墾丁後壁湖漁港出海到小灣近岸海域玩水上活動，48歲的吳姓男遊客下海後因不明原因溺水，請求派員前往協處，海巡、警消及民間救難團體合力救援上岸，發現已無呼吸心跳，將溺者緊急送往恆春旅遊醫院急救，仍宣告不治。

第8巡防區指揮部說，接獲通報後立即動員南部分署第6岸巡隊機動巡邏站及轄區安檢所備勤人員至現場實施岸際救援，並會同縣消防局、墾丁派出所、墾丁警察隊及威鯨救難協會等單位共同投入救援任務，於3時將溺者救起並送往恆春旅遊醫院急救。

南部分署第6岸巡隊表示：恆春半島是水域遊憩活動勝地，但仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生突發狀況或危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話。

48歲的吳姓男遊客在墾丁外海溺水，海巡、警消及民間救難團體合力救援上岸，發現已無...
48歲的吳姓男遊客在墾丁外海溺水，海巡、警消及民間救難團體合力救援上岸，發現已無呼吸心跳，將溺者緊急送往恆春旅遊醫院急救，仍宣告不治。記者潘欣中／翻攝
分享

海巡署墾丁恆春溺水
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

宜蘭又見未爆彈！國軍：已攜回依規定銷毀

2019-10-22 17:07

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

韓國女台灣行掉iPhone 警耐心調監視器尋回

2019-10-22 17:07

關渡自然公園3尊人臉石像遭竊 竊嫌、藝品店銷贓遭法辦

2019-10-22 15:17

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

台東私立高中再傳霸凌 女同學被甩耳光

2019-10-22 14:39

巨大虎頭蜂窩藏身園藝行 捕蜂達人手到擒來

2019-10-22 14:27

雜物助燃、阻逃生 桃園半夜惡火一家1死4傷

2019-10-22 14:23

賭債認錯人遭砸 高雄里長以怕影響選情由不提告

2019-10-22 14:13

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

新北醉夫持刀狂砍妻頭 妻驚逃求救倒社區大門

2019-10-22 13:39

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

國3三峽路段男子開車衝撞護欄 命危送醫

2019-10-22 13:22

五股垃圾山環境稽查傳捷報 非法業者煉鋁汙染被查獲

2019-10-22 13:18

蘇花公路聯結車撞車翻 司機一度手被壓受困

2019-10-22 13:13

竹縣警守護國土 成功阻止化骨水入溪

2019-10-22 12:55

醉女酒後失控拉扯救護員 警方上銬帶回

2019-10-22 12:55

山友爆料墜谷駕駛生前遭恐嚇 警方未收到民眾報案

2019-10-22 12:55

嘉義縣警局新血報到近滿編 員警只缺5人

2019-10-22 12:53

宜蘭老漁民被火箭彈炸死 林姿妙要軍民提高警覺

2019-10-22 12:53

亂丟菸蒂？惠蓀林場火警 步道木扶手被燒到斷裂

2019-10-22 12:52

U值媒／當自己也生病時，長照家庭照顧者的兩難

2019-10-22 12:38

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

老阿嬤獨逛商圈迷路 員警從口袋找到她家

2019-10-22 11:21

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

桃園惡火疑行動電源起火 房內堆滿衣物阻逃生釀1死

2019-10-22 10:59

影／午夜鐵道驚魂！轎車受困鐵軌 幸有他們出手幫脫困

2019-10-22 10:52

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08

東勢老婦掉3米深大圳毫髪無傷 見警來救哭得像小孩

2019-10-22 10:04

桃監司機家暗夜惡火 救出一家5人其中大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44

台中八旬婦人晨運遭撞 送醫急救不治

2019-10-22 09:44

馬祖首位女警察所長莊筱婷上任

2019-10-22 09:20

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

一年撈2未爆彈 死者家屬盼正視

2019-10-22 00:25

鶯歌火災／好校長好老師 就這麼走了

2019-10-22 00:03
看更多

熱門文章

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

桃監司機家暗夜惡火 救出一家5人其中大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44

「世界台灣皇帝」恐嚇殺蔡英文 檢方命5萬元交保

2019-10-21 22:32

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

頂樓加蓋阻排煙 鶯歌火災3死

2019-10-22 00:00

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

五股垃圾山環境稽查傳捷報 非法業者煉鋁汙染被查獲

2019-10-22 13:18

桃園惡火疑行動電源起火 房內堆滿衣物阻逃生釀1死

2019-10-22 10:59

不願放走13年小三 人夫持性愛照恐嚇「我心裡住魔鬼」

2019-10-22 13:40

通緝犯跑到警前問法律問題 當場被識破束手就擒

2019-10-21 23:52

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

台鐵內壢自立平交道 自強號擦撞行人單線通車

2019-10-21 20:04

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44

誘騙82名少女拍裸照 「蘿莉控」出庭受審見媒體裝沒事

2019-10-22 13:46

新北醉夫持刀狂砍妻頭 妻驚逃求救倒社區大門

2019-10-22 13:39

基隆市中正公園有人點火燒枯葉 消防人員踩熄「怒火」

2019-10-21 22:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top