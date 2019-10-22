墾丁隨團搭遊艇出海玩水 男子下海溺水送醫不治
2019-10-22 17:57
聯合報 記者潘欣中
／屏東即時報導
海巡署第8巡防區指揮部今天下午2時許接獲通報，有團體搭乘遊艇從墾丁後壁湖漁港出海到小灣近岸海域玩水上活動，48歲的吳姓男遊客下海後因不明原因溺水，請求派員前往協處，海巡、警消及民間救難團體合力救援上岸，發現已無呼吸心跳，將溺者緊急送往恆春旅遊醫院急救，仍宣告不治。
第8巡防區指揮部說，接獲通報後立即動員南部分署第6岸巡隊機動巡邏站及轄區安檢所備勤人員至現場實施岸際救援，並會同縣消防局、墾丁派出所、墾丁警察隊及威鯨救難協會等單位共同投入救援任務，於3時將溺者救起並送往恆春旅遊醫院急救。
南部分署第6岸巡隊表示：恆春半島是水域遊憩活動勝地，但仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生突發狀況或危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話。
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