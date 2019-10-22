丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及
2019-10-22 17:27
聯合報 記者巫鴻瑋
／即時報導
捷運丹鳳站旁下午突然發生機車自燃意外，火勢在短短幾分鐘之內就迅速蔓延，火舌更竄至2層樓高，一旁三洋公司廠房員工驚見大火急忙報警，現場10輛機車卻在猛烈的火勢當中被燒成只剩骨架，警消在3分鐘之內撲滅大火，所幸未造成人員傷亡。
下午3點40分火勢疑似突然從其中路旁1輛機車自燃竄出，泰山區貴鳳街立刻被黑煙覆蓋，緊鄰的三洋公司員工見狀慌忙撥打119報警，但現場連著的整排機車都被火勢吞噬，火舌還沿著廠房牆壁向上竄升。
不僅現場10輛機車遭殃，三洋公司廠房的牆壁也被燒得水泥牆面剝落，窗戶玻璃更不耐高溫接連破裂，警消人員趕抵現場立刻拉水線灌救。
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目擊民眾表示，當時大火來得又猛又急，大家都不敢靠近，一旁廠房也急忙疏散；1名附近工廠員工表示，原本中午要將機車停在事發處，卻因為沒有機車格而躲過一劫；而其中1輛被燒毀的機車女車主見到自己的愛車被燒成灰燼，只能搖頭嘆息「真衰」。
警消目前還在瞭解火災發生原因，初步研判是機車自燃意外，所幸意外沒有造成人員傷亡，但也嚇壞許多一旁搭乘捷運的旅客及賣場顧客。
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