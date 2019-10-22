丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



捷運丹鳳站旁下午突然發生機車自燃意外，火勢在短短幾分鐘之內就迅速蔓延，火舌更竄至2層樓高，一旁三洋公司廠房員工驚見大火急忙報警，現場10輛機車卻在猛烈的火勢當中被燒成只剩骨架，警消在3分鐘之內撲滅大火，所幸未造成人員傷亡。

下午3點40分火勢疑似突然從其中路旁1輛機車自燃竄出，泰山區貴鳳街立刻被黑煙覆蓋，緊鄰的三洋公司員工見狀慌忙撥打119報警，但現場連著的整排機車都被火勢吞噬，火舌還沿著廠房牆壁向上竄升。

不僅現場10輛機車遭殃，三洋公司廠房的牆壁也被燒得水泥牆面剝落，窗戶玻璃更不耐高溫接連破裂，警消人員趕抵現場立刻拉水線灌救。

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目擊民眾表示，當時大火來得又猛又急，大家都不敢靠近，一旁廠房也急忙疏散；1名附近工廠員工表示，原本中午要將機車停在事發處，卻因為沒有機車格而躲過一劫；而其中1輛被燒毀的機車女車主見到自己的愛車被燒成灰燼，只能搖頭嘆息「真衰」。