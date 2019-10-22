軍方調查宜蘭又發現未爆彈！非國軍制式用彈 鏽蝕無危安

2019-10-22 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭沿海在今天下午又發現一枚體型相當大的未爆彈，陸軍第六軍團指揮部表示，初步鑑定是早年遺留彈體，並非國軍制式用彈，且彈體嚴重鏽蝕，無危安顧慮。

頭城鎮梗枋漁港在20日才因為一名老翁撿拾火箭彈，當成廢鐵管要切割變賣，結果被炸死，造成人心惶惶；結果今天下午2點，又有漁民在大里近海撈到一枚未爆彈，帶回大溪漁港，彈長約122公分、直徑約20幾公分，體型相當大，但外觀嚴重鏽蝕。

海巡人員封鎖現場，通知軍方未爆彈處理小組前來處理，未爆彈處理小組抵現場後，初步鑑定為早年遺留彈體，非國軍制式用彈，彈體嚴重鏽蝕，並無危安顧慮，已經攜回廢品區妥存，後續依廢彈處理程序完成銷毀作業。 大溪漁港撈起來的未爆彈相當大，軍方表示，這是早年遺留彈體，並非國軍制式用彈，彈體嚴重鏽蝕，無危安顧慮。圖／第一岸巡隊提供 分享 facebook