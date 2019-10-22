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騎車跌落大排水溝 台中農民意外身亡

2019-10-22 17:09聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市太平區69歲的蔡姓男子，下午2時許被發現他和平日騎乘的電動車墜落在中山路一段的山區大排水溝裡，初步研判是意外死亡。

據指出，當地是中山路一段322巷76弄內的一處大排水溝，蔡姓男子平日都在一旁的菜園種菜。

消防人員據報趕往，將蔡男送至國軍總醫院急救後，仍不治死亡。

太平警分局坪林派出所員警已至現場及醫院處理，並通知家屬，初步未發現他殺嫌疑。

蔡男墜落的大排水溝。圖／民眾提供
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蔡男墜落的大排水溝。圖／民眾提供
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台中市
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